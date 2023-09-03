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126 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

9/3/2023 10:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال آب الماضي 126 مليون دولار، مقارنة بـ 172 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.


وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، في بيان اليوم الأحد، إن انخفاض صادرات المحافظة بنسبة 27 % يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثر بها قطاع المحيكات، الذي يعد القطاع التصديري الأبرز وما نتج عن ذلك من تراجع للطلب.
وأشار أبو حسان، إلى أن صادرات مدينة الحسن الصناعية بلغت 119.6 مليون دولار من إجمالي صادرات المحافظة للشهر الماضي، ثم مدينة السايبر السيتي بحجم صادرات بلغ 5.5 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.
ولفت إلى أن صادرات قطاع المحيكات والجلديات رغم تراجعه النسبي، إلا أنه بقي القطاع الأول بصادرات بلغت 115.4 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 4 مليون دولار، ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.6 مليون دولار.

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