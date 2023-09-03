126 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

126 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي
التاريخ
9/3/2023 10:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال آب الماضي 126 مليون دولار، مقارنة بـ 172 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، في بيان اليوم الأحد، إن انخفاض صادرات المحافظة بنسبة 27 % يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثر بها قطاع المحيكات، الذي يعد القطاع التصديري الأبرز وما نتج عن ذلك من تراجع للطلب.
وأشار أبو حسان، إلى أن صادرات مدينة الحسن الصناعية بلغت 119.6 مليون دولار من إجمالي صادرات المحافظة للشهر الماضي، ثم مدينة السايبر السيتي بحجم صادرات بلغ 5.5 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.
ولفت إلى أن صادرات قطاع المحيكات والجلديات رغم تراجعه النسبي، إلا أنه بقي القطاع الأول بصادرات بلغت 115.4 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 4 مليون دولار، ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.6 مليون دولار.
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