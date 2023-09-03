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اطلاق منافس لـ تشات جي بي تي

9/3/2023 10:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة "جي 42" الإماراتية، نموذجاً لغوياً مفتوح المصدر باللغة العربية، تحت اسم "جَيس"، في خطوة من شأنها منافسة "تشات جي بي تي" (ChatGPT) الذي حظي بانتشار كبير عالمياً.


وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، فإن "جَيس" الذي سُمّي تيمناً بأعلى قمة في الإمارات، يستند إلى "13 مليار مؤشر"، ودُرّب على مجموعة بيانات طُوّرَت حديثاً، "تضمّ 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية".


هذا النموذج دُرّب باستخدام "كوندور غالاكسي"، وهو حاسوب فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بقدرة حوسبة متعددة "الإكسافلوبس" (مليون ترليون عملية حسابية في الثانية)، صُمّم بالتعاون بين "جي 42" و"سيريبراس سيستمز"، وفقاً للمصدر نفسه.


يتيح هذا النموذج لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية فرصة لاستكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

الشرق


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