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النجار: جدارية الطفيلة تدون تاريخ الإنسان والمكان

9/3/2023 10:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الجدارية التي نفذت على جدار دار المحافظة في الطفيلة الهاشمية، تمثل بقعة مضيئة في مسيرة الفن الأردني، وخصوصا الجداريات التي تعكس التفاعل المباشر بين الفنان والمجتمع المحلي.


ولفتت النجار، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، إلى أن اختيار موضوع الجدارية لحماة الوطن وجنوده، واختيار مكان تنفيذ الجدارية يحمل عددا من الرسائل الثقافية والاجتماعية والسياحية والجمالية.


ونوهت بأن الطفيلة تاريخيا، تمثل نموذجا في بناء السردية الوطنية من خلال مواقف أبنائها الذين سجلوا في سفر الزمان بطولاتهم في كل مواقع الشرف،بدءا من معركة حد الدقيق، وما يزالوا يسطرون حروف المجد في صفحات التاريخ، وهذه الجدارية مدونة بصرية تؤرخ لمسيرة الإنسان على هذه الأرض الطيبة.


وبينت أن الجدارية التي تعد الأولى في المملكة، هي الأكبر مساحة في الشرق الأوسط، ويبلغ طولها 150 مترا، وعرضها 7 أمتار، بمساحة 1050 مترا مربعا.


وأشادت الوزيرة بأصالة العمل الفني الذي يدون تراث المدينة الأصيل، ويعبر عن ملامح المجتمع وتحولات الدولة ومحطاتها النهضوية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية بما شهدت من تطور في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد.


وعبرت عن تقديرها للفنانين الذين نقشوا إبداعاتهم على جدران المكان، بما يحلمون لوطن يكون مزخرفا بلون إقحوانه ودحنونه، ويدونون حكاية الإنسان بعبق حبقه، وفيض محبته.


وثمنت النجار إنجاز الفنانين: أمين الدومي، وأسامة النجار، وسلامة أبو لحية، مقدرة دور بلدية الطفيلة ومجلسها، مثلما قدمت شكرها لمديرية ثقافة الطفيلة لمبادرتها في موضوع الجدارية

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