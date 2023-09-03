ليون يستضيف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الليلة



ويملك باريس سان جيرمان 5 نقاط فى رصيده بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 5 نقاط، بينما حصد أولمبيك ليون نقطة واحدة بعد أن خسر مباراتين وتعادل في الثالثة.





تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليون



وتقابل الفريقان في 66 مناسبة حقق باريس الفوز في 27 مباراة وتعادل في 19 ثم خسر في 20 مواجهة أخرى ، وسجل باريس سان جيرمان أكبر فوز على ليون عام 2018 بنتيجة 5/ 0 بينما حقق ليون أكبر فوز له بنتيجة 3/0 عام 2022



وشهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين تنافسيه كبيرة حيث نجح باريس في الفوز بمباراة وحيدة بنتيجة 3/0 بينما سيطر التعادل على ثلاث مواجهات آخرى وفاز ليون في مباراة وحيدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين



ويأتى تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون كالتالي:



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.



خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دانيلو، ليفين كورزاوا، أشرف حكيمي.



خط الوسط: ماركو فيراتي، ريناتو سانشيز، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.



خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو.

ملاعب

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