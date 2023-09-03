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ليون يستضيف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الليلة

9/3/2023 10:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على أولمبيك ليون اليوم، الأحد، على ملعب "جروباما ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2023-2024.
موعد مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان
مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان تقام في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وجاءت بداية فريق باريس سان جيرمان "حامل اللقب" فى الدوري الفرنسي الموسم الحالى دون المستوى المأمول بعد التعادل سلبيًا مع لوريان، ثم التعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع تولوز، وبعدها حقق الانتصار فى الجولة الثالثة على لانس بنتيجة 3-1.


ويملك باريس سان جيرمان 5 نقاط فى رصيده بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 5 نقاط، بينما حصد أولمبيك ليون نقطة واحدة بعد أن خسر مباراتين وتعادل في الثالثة.


تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليون

وتقابل الفريقان في 66 مناسبة حقق باريس الفوز في 27 مباراة وتعادل في 19 ثم خسر في 20 مواجهة أخرى ، وسجل باريس سان جيرمان أكبر فوز على ليون عام 2018 بنتيجة 5/ 0 بينما حقق ليون أكبر فوز له بنتيجة 3/0 عام 2022

وشهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين تنافسيه كبيرة حيث نجح باريس في الفوز بمباراة وحيدة بنتيجة 3/0 بينما سيطر التعادل على ثلاث مواجهات آخرى وفاز ليون في مباراة وحيدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

ويأتى تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دانيلو، ليفين كورزاوا، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، ريناتو سانشيز، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو.

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