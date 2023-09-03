نائب أوروبي يدعو للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا

نائب أوروبي يدعو للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا
التاريخ
9/3/2023 10:08:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعا عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا ميك والاس الغرب إلى الاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، والتخلى عن الإجراءات التي تضر بالاتحاد الأوروبي نفسه.
وكتب والاس في صفحته على "X": "متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالشعوب الأوروبية أكبر مما تلحقه بروسيا. لقد فشلت العقوبات".
وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتبنّى 11 حزمة من العقوبات.
وانعكست هذه العقوبات على أوروبا بالتضخم والغلاء وخسائر بمئات مليارات الدولارت، فيما يواصل الاقتصاد الروسي تطوره، وتفتح روسيا وجهات وطرقا لوجستية جديدة في العالم، بعيدا عن الدول غير الصديقة.
RT
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