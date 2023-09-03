تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية
التاريخ
9/3/2023 10:08:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قررت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الربعة من الليجا.
وجاء قرار التأجيل بسبب سوء حالة الطقس، حيث أصدر مجلس مدينة مدريد مذكرة عامة أوصى فيها بتجنب السفر، نظرًا لتوقعات هطول أمطار غزيرة وتم رفع حالة التأهب القصوى.
وأوضح أتلتيكو مدريد خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد إجراء محادثات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة وكلا الناديين، اتخذت رابطة الليجا قرارا بتأجيل المباراة، لأجل غير مسمى".
ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 7 نقاط، بينما إشبيلية في المركز الأخير بدون نقاط حتى الآن.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03092023000208011052ID1107000935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.