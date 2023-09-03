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تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

9/3/2023 10:08:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الربعة من الليجا.
وجاء قرار التأجيل بسبب سوء حالة الطقس، حيث أصدر مجلس مدينة مدريد مذكرة عامة أوصى فيها بتجنب السفر، نظرًا لتوقعات هطول أمطار غزيرة وتم رفع حالة التأهب القصوى.
وأوضح أتلتيكو مدريد خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد إجراء محادثات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة وكلا الناديين، اتخذت رابطة الليجا قرارا بتأجيل المباراة، لأجل غير مسمى".
ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 7 نقاط، بينما إشبيلية في المركز الأخير بدون نقاط حتى الآن.

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