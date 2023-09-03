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تزايد السياح القادمين من الصين إلى مصر

9/3/2023 10:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد الحركة السياحية الوافدة من الصين لمصر انتعاشة ملحوظة، وهو ما جعل وزارة السياحة والآثار في إطار سعيها لإيجاد أسواق سياحية جديدة لتجاوز تداعيات تأثير الحرب الروسية ــ الأوكرانية على الاقتصاد المصري تركز على ضرورة الاستفادة من السوق السياحية الصينية التي تتميز بمقومات عديدة.
وكشفت الإحصائيات السياحية الصادرة من منظمة السياحة العالمية أن السوق السياحية الصينية كانت تُصَدّر أكثر من 150 مليون سائح سنويا قبل ظهور جائحة كورونا وبلغ حجم إنفاقهم أكثر من 250 مليار دولار أميركي خارج بلادهم.. لذلك تسعى عدة دول من بينها مصر لاجتذاب نسبة من هذه الأعداد الهائلة.
وتخطط الحكومة المصرية لزيادة عدد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون زائر سنوياً، أي أكثر من ضعف أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، في عام 2010 وهو 14.7 مليون زائر بإيرادات بلغت 12.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا، حيث كانت الصين رابع أكبر سوق مصدرة للسياحة إلى مصر، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.

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