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رئيس وزراء أرمينيا: الاعتماد الكامل على روسيا أمنياً «خطأ استراتيجي»

9/3/2023 10:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن سياسة بلاده بالاعتماد على روسيا فقط لضمان أمنها هو خطأ استراتيجي؛ لأن موسكو ليست قادرة على الوفاء بذلك، ولأنها بصدد تقليص دورها في المنطقة.


ووفق <<رويترز>>، أضاف باشينيان في مقابلة مع صحيفة <<لا ريبوبليكا="">> الإيطالية نُشرت اليوم (الأحد) أن روسيا أخفقت في ضمان أمن أرمينيا في مواجهة ما قال إنه اعتداء من أذربيجان في ما يتعلق بمنطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.


وأشار باشينيان إلى أن موسكو التي يربطها اتفاق دفاعي مع أرمينيا ولديها قاعدة عسكرية هناك، لم تعد بلاده موالية لها بما يكفي، وقال إنه يعتقد أن روسيا في طريقها للانسحاب من دورها في منطقة جنوب القوقاز.


وأوضح أن بلاده في ظل ذلك تحاول تنويع ترتيباتها الأمنية، في إشارة في ما يبدو لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومحاولاتها توثيق العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.


وقال باشينيان للصحيفة: <<البنية الأمنية="" لأرمينيا="" مرتبطة="" بنسبة="" 99.999="" بالمائة="" بروسيا="" بما="" يشمل="" شراء="" الأسلحة="" والذخائر="">>.


وتابع قائلاً: <<لكن اليوم="" نرى="" أن="" روسيا="" نفسها="" تحتاج="" إلى="" الأسلحة="" والعتاد="" والذخيرة="" (بسبب="" الحرب="" في="" أوكرانيا)،="" وفي="" هذا="" الموقف="" من="" المفهوم="" أن="" روسيا="" الاتحادية="" لن="" تتمكن="" من="" الوفاء="" باحتياجات="" أرمينيا="" الأمنية،="" حتى="" إذا="" رغبت="" في="" ذلك="">>.


وقال: <<هذا المثال="" يجب="" أن="" يوضح="" لنا="" أن="" الاعتماد="" على="" شريك="" واحد="" فقط="" في="" الأمور="" الأمنية="" هو="" خطأ="" استراتيجي="">>.


ولم يرد تعليق من موسكو بعدُ على مقابلة باشينيان.

الشرق الأوسط

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