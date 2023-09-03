

وأشار باشينيان إلى أن موسكو التي يربطها اتفاق دفاعي مع أرمينيا ولديها قاعدة عسكرية هناك، لم تعد بلاده موالية لها بما يكفي، وقال إنه يعتقد أن روسيا في طريقها للانسحاب من دورها في منطقة جنوب القوقاز.



وأوضح أن بلاده في ظل ذلك تحاول تنويع ترتيباتها الأمنية، في إشارة في ما يبدو لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومحاولاتها توثيق العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.



ولم يرد تعليق من موسكو بعدُ على مقابلة باشينيان.

الشرق الأوسط