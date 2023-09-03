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روسيا تعلن إسقاط مقاتلة ميغ-29 و34 مسيرة أوكرانية

9/3/2023 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميج-29"، و34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صورايخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "جدام"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيريستوف، ونوفوباخموتوفكا، وباراسكوفيفكا، ونوفوميخايلوفكا، وجولموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريموزنوي، وتشوباريفكا، ونوفوي، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوريجيا، وفلاديميروفكا، وزولوتاريفكا، وبيلوجوروفكا، وشيبيلوفكا، ونيكولايفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وقال البيان إن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بيكاروفكا في زابوريجيا.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من جهة مستقلة.

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