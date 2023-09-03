روسيا تعلن إسقاط مقاتلة ميغ-29 و34 مسيرة أوكرانية

روسيا تعلن إسقاط مقاتلة ميغ-29 و34 مسيرة أوكرانية
التاريخ
9/3/2023 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميج-29"، و34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صورايخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "جدام"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيريستوف، ونوفوباخموتوفكا، وباراسكوفيفكا، ونوفوميخايلوفكا، وجولموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريموزنوي، وتشوباريفكا، ونوفوي، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوريجيا، وفلاديميروفكا، وزولوتاريفكا، وبيلوجوروفكا، وشيبيلوفكا، ونيكولايفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.
وقال البيان إن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بيكاروفكا في زابوريجيا.
ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من جهة مستقلة.
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