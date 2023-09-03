تأجيل مباراة أتليتيكو مع إشبيلية بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة أتليتيكو مدريد مع إشبيلية اليوم الأحد بسبب المخاطر الكبيرة المحتملة من سقوط أمطار غزيرة في مدريد.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الأحد "في ظل ظروف الطقس الاستثنائية في مدريد.. فقد قرر رئيس الاتحاد الإسباني ووزير الرياضة ورئيس أتليتيكو مدريد ورئيس إشبيلية تأجيل المباراة".

وأضافت الرابطة "سيتحدد الموعد الجديد في وقت لاحق قريبا".

وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية تحذيرا من الطقس السيء في عدة مناطق منها مدريد.

وطالب لويس مارتينيز ألميديا رئيس بلدية مدريد المقيمين بالبقاء في منازلهم لأن المدينة تتوقع "هطول أمطار غزيرة هي الأعنف منذ بدء عملية التسجيل قبل 49 عاما" اليوم الأحد.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في الدوري برصيد سبع نقاط، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض مباراة إضافية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز