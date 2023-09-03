Monday, 04 September 2023 09:10 GMT

كليرمون فوت يحصد أول نقطة له في الدوري الفرنسي

9/3/2023 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فرض كليرمون فوت التعادل 2 /2 على مضيفه تولوز اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم المهاجم المغربي زكرياء أبوخلال بهدف لتولوز في الدقيقة الثامنة ثم أضاف فرانك ماجري الهدف الثاني في الدقيقة، 14 وبعدها رد جريجون كيي بهدف لكليرمون فوت من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة
خطف المدافع المخضرم فلوران أويير هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.
وحصد تولوز نقطة رفعت رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، كما حصد كليرمون فوت أول نقطة له هذا الموسم ليتقدم للمركز قبل الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03092023000110011019ID1107000912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث