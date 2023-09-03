كليرمون فوت يحصد أول نقطة له في الدوري الفرنسي

فرض كليرمون فوت التعادل 2 /2 على مضيفه تولوز اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم المهاجم المغربي زكرياء أبوخلال بهدف لتولوز في الدقيقة الثامنة ثم أضاف فرانك ماجري الهدف الثاني في الدقيقة، 14 وبعدها رد جريجون كيي بهدف لكليرمون فوت من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة

خطف المدافع المخضرم فلوران أويير هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

وحصد تولوز نقطة رفعت رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، كما حصد كليرمون فوت أول نقطة له هذا الموسم ليتقدم للمركز قبل الأخير.

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