كشفت هيئة أبوظبي للإسكان على صفحتها الرسمية "x" تويتر سابقاً عن تسليم وحدات سكنية للمواطنين خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وقالت الهيئة إن التسليم يشمل المرحلة الأولى من مشروع

شمال بني ياس السكني ويبلغ عدد الفلل السكنية 1365 بمساحة كلية تقدر بـ 3.1 مليون متر مربع.

وكانت الهيئة قد اطلقت مشروع شمال بني ياس في سبتمبر 2020، ويعتبر من المشروعات الكبرى الطموحة، ويهدف إلى توفير حي إماراتي متكامل يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وفق أفضل المعايير في التصميم و التنفيذ، ويضم المشروع ممرين للدراجات الهوائية والمشاة وممرات مظللة والأشجار والمناظر الطبيعية المناسبة للمناخ فيما تبعد ممرات المشاة مسافة 350 مترا عن المجمعات السكنية، بما يعادل 5 دقائق سيراً على الأقدام، أما المناطق المخصصة للزراعة المجتمعية فتضم حدائق طولية مثل سكة والبراحة وتقع بالقرب من مركز زايد الزراعي ومركز بني ياس الرياضي والثقافي.

ووفقاً للعقود المبرمة، يتولى المقاولون مسؤولية تطوير أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى والتي تشمل إنشاء طرق داخلية وخارجية وأنظمة إنارة وشبكة المياه والصرف الصحي وأنظمة خفض منسوب المياه الجوفية وصرف مياه الأمطار، بجانب أنظمة مكافحة الحريق ومراقبة المرور والكهرباء وغيرها من أعمال البنية التحتية.



ويضم المشروع، مجموعة متنوعة من تصاميم المباني التي تجمع بين التصاميم العصرية والتصاميم المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، إضافة إلى أكثر من 3400 فيلا، تتكون كل فيلا من 5 إلى 6 غرف نوم قابلة للزيادة، و43 مرفقاً للخدمات المجتمعية، من بينها، 24 مسجداً، وثلاث محطات وقود، ومركزا للدفاع المدني، وخمسة مراكز مجتمعية، وأربع مدارس، ومركزين طبيين، وحدائق ومنتزهات ومزارع مجتمعية.

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