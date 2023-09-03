ذهبية وفضية لفرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة



توّج فارسا منتخب الإمارات راشد أحمد صغير الكتبي بالميدالية الذهبية، وراشد محمد عتيق المهيري بالميدالية الفضية، في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين بقرية القدرة في كاستيلسجرات بفرنسا. وحصد البحريني عيسى حمد العنزي الميدالية البرونزية، وتوجت البحرين بذهبية الفرق.

جاء تتويج منتخب الإمارات اليوم بعد فوزه أمس بلقب المونديال للمرة الرابعة على التوالي في السباق الذي أقيم بميادين كاستيلسجرات، بمشاركة نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، علماً أن المنتخب فاز أيضا باللقب في نسخ 2017، و2019، و2021.

وتم خلال التتويج عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات احتفالاً بأبطال الدولة، وشهد الحفل اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحادين الدولي والفرنسي للفروسية.

وتوجه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة مدير نادي دبي للفروسية، المدير الإداري لفريق الإمارات بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، على الدعم اللامحدود لفرسان الإمارات والذي جاءت ثمرته في استدامة هذا الإنجاز العالمي المشرف باسم الدولة.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية على دعمه للفريق، وتوفير كافة المتطلبات للمشاركة والفوز في هذه البطولة، وأوضح أن تحقيق اللقب للعام الرابع على التوالي في فئة الفردي يؤكد تماسك المستوى الرفيع الذي تتمتع به القدرة الإماراتية.

وقال إن السباق شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة بسبب تقارب المستويات وجاهزية المنتخبات، وأثنى على رعاية شركة إعمار للفريق المشارك في هذا المونديال وارتباطها بالفوز الذي تحقق، لاسيما وأنها تعد شريكاً أساسياً لنادي دبي للفروسية ولسباقات الخيل بشكل عام.

وأكد الفارس راشد أحمد صغير الكتبي فخره واعتزازه بإهداء الإمارات هذا اللقب العالمي، والحفاظ على تفوق فرسان الإمارات في هذه البطولة، وقال إن السباق شهد تنافساً قوياً في مختلف المراحل، مشيداً بالجواد "إيدي دي مونتريزر" الذي كان في مستوى التوقعات، كما أشاد بالمدرب محمد السبوسي وتوجيهاته وأثرها الفعال في تحقيق الفوز.

وعبر راشد محمد عتيق المهيري، عن فخره بما تحقق في مشاركته الأولى مع المنتخب في مونديال القدرة للشباب والناشئين.

وذكر المدرب محمد السبوسي، أن تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي مصدر فخر له، ويمثل ثمرة الدعم اللامحدود ، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .





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