(MENAFN
- Your Mind Media ) 1 سبتمبر 2023
تأرجح سعر البيتكوين والعملات الرقمية بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والتنظيمية، وعلى الرغم من أن المتداولين يستعدون الآن لزلزال وول ستريت في الأسواق الرقمية بقيمة 15.5 تريليون دولار في سبتمبر. ذلك بعد أن حذر أحد المطلعين في هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مشتري البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من منصة بينانس، وأشار إلى أن ايلون ماسك يمكن أن يحول X (Twitter) إلى نسخة محدثة من البنك الالكتروني بايبال باسم بي بي إل.
فعلى ما يبدو أن ماسك يُعد لتفجير قنبلة هائلة في الأسواق الرقمية في حال قرر الإعلان عن نظام دفع جديد، وهو إصدار محدث من بنك بايبال اليكتروني وسيوفر تكاليف معاملات منخفضة على عكس بطاقات الائتمان وسيحقق الدخل من خلال استخدام معلومات المستخدم. وفي وقت سابق من هذا الشهر أشارت تقارير إعلامية إلى أن ايلون ماسك أنكر أن X يمكن أن تضيف منصة تداول مدمجة داخل التطبيق كجزء من خطة لتحويل التطبيق إلى عملاق البيانات المالية في العالم، ذلك مع استمرار ماسك في القول بأن X لن تطلق أبدًا عملة مشفرة خاصة بها. فهي تملك منافسًا للبيتكوين، والإثريوم، والريبل وهو عملة دوجكوين المفضلة والخاصة برجل الأعمال ايلون ماسك.
ومن الجدير بالذكر أن بنك بايبال أطلق شركة المدفوعات العملاقة X.com التابعة لـ ايلون ماسك عندما اندمجت مع Confinity في مارس واطلقت عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي باسم PYUSDعلى أمل النجاح فيما فشلت فيه ميتا من خلال عملتها المستقرة Libra التي تحولت إلى Diem.
ومن وجهة نظري فإنه وعلى الرغم من الضجيج المحيط بالعملة المستقرة الجديدة لبايبال فإن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص يستخدمون PYUSD ويحتفظون به في محافظهم، وأعتقد أنه أمر يمكن أن يضعف الحماس تجاه X للسير على خطى بايبال في وول ستريت وسيجعل مخططات ايلون ماسك تتأخر في التنفيذ أو حتى الإعلان عنها. ذلك بسبب نقص في الطلب من مستخدمي العملات الرقمية المشفرة على PYUSD في حال وجود بدائل أخرى، وقد يكون هذا بسبب استهداف بايبال لمناطق ودول معينة. وهنا تُشير معظم البيانات الموجودة على بلوكتشين إلى أن حوالي 90% من PYUSD يتم الاحتفاظ بها حاليًا في محافظ تسيطر عليها جهة إصدار PYUSD Paxos، حيث تمثل الحيازات في بورصات العملات الرقمية بنسبة 7% من إجمالي العرض و3% فقط يحتفظ بها المتداولون.
ويأتي هذا تزامناً مع خطط بلاك روك لإنشاء صندوق أمريكي للتداول الفوري بالبيتكوين (ETF) الذي طال انتظاره والمعروف بأنه "ختم الموافقة" أيضًا. فقد أثارت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم اهتمام وول ستريت بعملة البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة عندما تقدمت بطلب للحصول على صندوق استثماري متداول للبيتكوين في يونيو الماضي، مما دعم ارتفاع البيتكوين التي تقود حركة الأصول الرقمية.
الرسم البياني لأسعار البيتكوين (BTC) على منصة MT4 من شركة XS.com
على الرسم البياني أعلاه يتضح أن سعر البيتكوين وهي أكبر العملات الرقمية على مستوى العالم يتداول بالقرب من منطقة الدعم بين 25310 و26015 دولار والتي لم يستطع اختراقها مؤخراً بعد أن ارتد منها في صعود قوي وصل الى 28144 دولار قبل أن يعود اليها مرة أخرى، كما تُعطي المؤشرات الفنية إشارة بداية صعود محتمل للأسعار ومن رأيي ستبقى البيتكوين في المنطقة بين 25000 و30000 دولار مالم يحدث أي تطور في طلب بلاك روك للموافقة على صندوق البيتكوين الخاص بها أو أي محركات تنظيمية أو اقتصادية جديدة في الأسواق.
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