(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 سبتمبر 2023: اختتم مركز "هامنج بيرد" للتعليم المُبكر، أحد المؤسسات الرائدة في مجال التعليم المُبكِر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليته المجتمعية التي نظّمها لأولياء الأمور والأطفال، حيث تم استعراض مجموعة من الأنشطة الحيوية التي جذبت جميع أفراد العائلة.
وانعقدت الفعالية المجتمعية في فرع مركز "هامنج بيرد" في المنطقة الحرة بمطار دبي، وقدمت فرصة لا مثيل لها لتجمع العائلات والاحتفال والاستمتاع بالتعلم من خلال اللعب، مع التركيز على خلق تجارب لا تنسى للأطفال ولأولياء الأمور على حد سواء. وأعربت المديرة العامة لمركز "هامنج بيرد" السيدة تانيا نيكوليتش عن سعادتها بنجاح الفعالية.
وقالت "تانيا نيكوليتش": "إننا في مركز "هامنج بيرد" ملتزمون بتعزيز شعور الانتماء للمجتمع وتوفير بيئة مناسبة لإسعاد وتعلم الأطفال. وكان يوم اللعب المجتمعي بمثابة شهادة على هذا الالتزام، وإننا سعداء للغاية بالاستجابة التي تلقيناها من أولياء الأمور والأطفال".
وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الجذابة والتي أُعدّت بشكل دقيق لتلبية رغبات الأطفال الصغار واحتياجاتهم التنموية. واستمتعت العائلات بمجموعة رائعة من الفنون والحرف اليدوية، مما شجّع الأطفال على التعبير عن إبداعاتهم وخيالهم. ووفرّت الأنشطة الرياضية والألعاب منصة حيويةً للأطفال للمشاركة في الأنشطة البدنية مع خلق علاقات صداقة حميمة مع أقرانهم.
وتوفّر أنشطة اللعب الحسية تجربة متعددة الحواس حفزّت عقول الأطفال وساعدتهم على استكشاف مختلف الألوان والأحاسيس. وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت منصة التصوير العائلية فرصة للعائلات لإلتقاط اللحظات الخاصة التي قضوها معاً خلال الفعالية.
واختتمت "تانيا نيكوليتش" بالقول: "نؤمن بأن التعلّم يكون فعالاً من خلال المتعة والمشاركة. ونتقدم بالشكر والامتنان لكافة العائلات التي شاركت وساهمت معنا في إنجاح هذه الفعالية بهذا الشكل الرائع".
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