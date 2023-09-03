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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 سبتمبر 2023: نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اليوم (الأحد 3 سبتمبر الجاري) في مكتبة بيت الحكمة في الشارقة مُلتقى رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة في إطار حرصها على الإسهام في تميّز الأداء التعليمي في دولة الامارات من خلال رعاية الفائزين وتقديم الدعم لهم. حيث تخلل الملتقى الذي امتد على مدى يوم كامل العديد من الفقرات والجلسات الحوارية إلى جانب انعقاد معرض مصاحب تم فيه عرض العديد من الأعمال المبتكرة التي صممها الفائزون من مختلف الفئات وفي مختلف دورات الجائزة التي تعود نشأتها الى العام 1998.
كما شهد البرنامج عرض قصص نجاح قدمها كل من الأستاذة عائشة المهيري أول فائزة في فئة المعلم المتمير في عام 1998 ، الفائز عن فئة الطالب المتميز عام 2001 الأستاذ خالد العطار .
كما انعقد خلال الملتقى جلسة حوارية عن الذكاء الاصطناعي في التعليم ترأستها الفائزة عن فئة التربوي المتميز نورة الشحي، وحضرها العديد من الفائزين والمسؤولين وتحدّث فيها كل من الطالبة سلامة الطنيجي والطالب ماجد المر والطالبة جواهر الهاشمي والمعلم محمد البستاوي والمعلمة رانيا محمد والأستاذة عائشة الظهوري مديرة مدرسة. كما أقيمت ورش للعمل الجماعي ذات صلة بأعمال الملتقى.
وتضمن البرنامج كذلك افتتاح المعرض المصاحب تم فيه عرض العديد من الأعمال الابتكارية وشارك فيه الفائزون من مختلف المراحل التعليمية وفئة المعلم المتميز والتربوي المتميز. وتضمنت المشاركات ابتكار جهاز ابتكار القبعة الذكية لخدمة فئة العمال والذي قامت بتصميمه فايزة البوسميط التي فازت في الدورة 20 و 23، بالإضافة إلى مجسمات ثلاثية الابعاد من تصميم حمدان المرزوقي الفائز في الدورة 20 و23 و 24، وابتكار العصا البيضاء المتطورة من تصميم هند النقبي فائزة في الدورة 24، وإصدارات من تأليف الطالبة الريان الهنائي فائزة في الدورة 24 و25 والطالبة ريمان عبدالله فائزة في الدورة 21 و 25، وعرض لوحات فنية من الطالبة نيلا الاحبابي الفائزة في الدورة 24، ومن فئة المعلمين والتربويين استعرضت المعلمة عائشة الكعبي الفائزة بالدورة 25 والأستاذة أميرة لهبش والفائزة بالدورة 23 في فئة التربوي المتميز أفضل الممارسات التعليمية.
وصرّح سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بأن المؤسسة مهتمة في استقطاب الفائزين بجوائزها وتعزيز التواصل معهم كمن خلال رابطة تضمن استمرارهم في تحقيق التميز. وقال: "يُسعدنا أن نرحب بالفائزين في جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في أول انعقاد لملتقى رابطة الفائزين والذي يمثّل أحد البرامج الأساسية التي تنظمها المؤسسة لتحقيق هدف استراتيجي لها يتمثل في الاسهام في تميز الأداء التعليمي من خلال استقطاب الفائزين وتقديم الرعاية اللاحقة لهم من خلال توفير قاعدة أساسية لتبادل الخبرات والمعارف"، مؤكداً "أن الفكرة تندرج تحت أهداف المؤسسة إلى تعزيز العلاقات بين أعضاء رابطة الفائزين والمؤسسة من خلال لقاء الأعضاء والتعرف على آخر انجازاتهم وتوظيف مهاراتهم والاستفادة منها في خدمة المجتمع بصفة عامة وأركان العملية التربوية بصورة خاصة".
وأعرب الدكتور السويدي عن تقديره وامتنانه للقائمين على البرنامج والعاملين في المؤسسة على جهودهم التي تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة وفي التواصل مع الفائزين بجوائز المؤسسة بهدف تقديم الدعم لهم ورعايتهم.
من جهتهم، أعرب قدامى الفائزين عن سعادتهم بتكوين الرابطة التي تخدم أهداف المؤسسة وتتيح لهم فرصة التعرف إلى زملائهم وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة الجوانب. وفي ختام الحفل تم تكريم فريق العمل من أعضاء الرابطة.
يُذكر أن برنامج رابطة الفائزين من البرامج التي تمنحها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم اهتماماً خاصاً حيث انها تلعب دوراً محورياً في الميدان التعليمي ونواة أساسية يتم من خلالها تبادل الأفكار والتجارب الناجحة والممارسات المتميزة بين أعضاء الرابطة، بالإضافة أنها تمثّل منصة هامة وحلقة وصل بين الفائزين لتحقيق التواصل الفعال والإيجابي للمحافظة على مسيرتهم في التميز.
وتضم رابطة الفائزين في عضويتها الفائزين في جوائز مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية من فئة الطالب المتميز وفئة المعلم المتميز وفئة التربوي المتميز، ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام للتسجيل في الرابطة. كما تقوم الرابطة بتنظيم البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة التي تعكس انجازاتهم في مختلف المجالات.
وهدف ملتقى رابطة الفائزين في دورته الأولى الى دعم كافة المبادرات والأنشطة التي تعزز الابتكار والعلوم والتكنولوجيا لرفد المنظومة التعليمية بأفضل الكوادر التربوية والتي تساهم في تخريج أجيال مسلحة بالعلوم والمعرفة وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة في ظل توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى توظيف مهارات أعضاء الرابطة وابرازها في مختلف الفعاليات.
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