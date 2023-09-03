(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 3 ستمبر 2023: احتفاءً بالإبداع والتبادل الثقافي، تدعو مؤسسة قطر الفنانين الموهوبين والمبدعين لمشاركة أصواتهم وأفكارهم وقصصهم الفريدة في مهرجان "دريشة" للفنون الأدائية 2023.
تستعرض النسخة الأحدث من المهرجان، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر، في حديقة الأكسجين وبيت آل خاطر، في المدينة التعليمية، كيف يمكن للثقافة أن تبني جسورًا للتواصل بين الشعوب والأمم، تستمر عبر الأجيال وذلك من خلال العروض الشيّقة، والأزياء، وتجارب الطهي الممتعة.
تُقام عروض المهرجان التي تعكس التنوع الثقافي الثري عبر الفنون، والأدب، والموسيقى، والأزياء، على مسرح دريشة باللغتين العربية والإنجليزية، بشكل فردي أو جماعي. منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2021، أصبح مهرجان "دريشة" للفنون الأدائية من أبرز الأحداث السنوية في التقويم الثقافي في قطر، حيث بلغ عدد الحضور في نسخة العام الماضي قرابة 15000 شخص.
تقول هند الذوادي، رئيس قسم المشاركة والتنشيط في مؤسسة قطر: " نحن متحمسون لدعوة المبدعين من كافة أنحاء قطر ليشاركوا مؤسسة قطر في احتفائها هذا العام بالتنوع الثقافي والفنون الأدائية على مسرح دريشة حيث تلتقي العادات والتقاليد، والقصص المتنوعة لتعكس استمرارية التواصل الإنساني وإثراء التبادل الثقافي للمجتمعات".
أردفت: " وتهدف نسخة هذا العام من المهرجان إلى تسليط الضوء على تداخل الثقافات وتأثرها ببعضها البعض من خلال الفنون الأدائية، ودور هذا الأثر المتبادل في بناء عالم قائم على الوحدة والتفاهم. وهو ما يدفعنا إلى التأمل في جوهر التجارب الإنسانية التي تُشكّل عالمنا، وهويتنا، والصفات التي يتشاركها البشر بغض النظر عن اختلافاتهم".
تابعت: "يُعد مسرح دريشة منصة متنوعة تسلط الضوء على المواهب الإبداعية المحلية، ونأمل أن يغتنم الفنانون من جميع أنحاء قطر تلك الفرصة ليكونوا جزءًا من هذا المهرجان الذي ينسج خيوط ثقافاتنا المتعددة ليصنع لوحة فريدة من الوحدة والإبداع".
يُعد مهرجان "دريشة" بمثابة نافذة يطل من خلالها الجمهور على التواصل بين الثقافات، وكيف يمكن أن تتشابك العادات والتقاليد والممارسات الثقافية، من خلال الوسائط المتعددة للفنون الأدائية. كما يُعتبر منصة للتعبير الإبداعي والتبادل الثقافي، تتيح للفنانين والموهوبين فرصة مشاركة إبداعاتهم مع العالم.
تتيح باقة العروض والأنشطة المتنوعة التي يقدمها مهرجان "دريشة" فرصة للجمهور من جميع الأعمار للاستمتاع، بدءًا من العروض الأدائية، والسرد القصصي، إلى مساحات التفاعل الاجتماعي، والأنشطة الرقمية والصوتية، بالإضافة إلى العناصر التي تعكس تأثير الاكتشافات والمعرفة التي نشأت من العالم العربي على الثقافات والمجتمعات الأخرى حول العالم.
ستشمل نسخة المهرجان لهذا العام أنشطة تُقام بالتعاون مع طلاب الجامعات والمدارس من جميع أنحاء قطر، بهدف تمكين الأطفال والشباب من التعبير عن أنفسهم من خلال الفنون الإبداعية. كما سيتعاون المهرجان مع المؤسسات الثقافية الرئيسية والأفراد في قطر، بما في ذلك مكتبة قطر الوطنية، وأوركسترا قطر الفلهارمونية، والموسيقية دانة الفردان.
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