stc تكرم الدفعة الاولى من المشاركين في اكاديمية ماستر كلاس

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 03 أغسطس 2023:
شاركت شركة الاتصالات الكويتية – stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، في حفل تكريم الدفعة الاولى من المتدربين والمتدربات الذين شاركوا في اكاديمية القبس ماستر كلاس، وذلك كجزء من دورها المجتمعي كراعي رئيسي للفعالية.
وبالإنابة عن stc ألقت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم كلمة تشجيعية و تحفيزية للمشاركين في الاكاديمية التي تتماشى اهدافها مع مبادرة الشركة التعليمية "upgrade" التي تركز على المساهمة في تمكين الشباب ودعم نظام التعليم المحلي. وكان من ضمن الحضور السيد ناصر المؤمن المدير التنفيذي لمؤسسة القبس الإعلامية و السيد طارق العثمان نائب رئيس مجلس إدارة ”شركة هيومن سوفت القابضة، كما حضر عدد من ممثلي المؤسسات الراعية المشاركة، بما في ذلك أعضاء من فريق عمل العلاقات العامة في stc .
وفي كلمتها، أشادت الجاسم بالتعاون المثمر بين كافة الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرة الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي وتطوير إمكانياتهم و تنمية قدراتهم. وأكدت اعتزاز stc بالمشاركة في مثل هذه المبادرات من خلال برامجها المستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تركز على دعم المجتمع، لافتة إلى دور المؤسسات في تشجيع الشباب على المشاركة في البرامج التعليمية التي من شأنها صقل مهاراتهم ودعم مساراتهم المهنية المستقبلية.
علاوة على ذلك، سلطت الجاسم الضوء على أوجه التعاون المختلفة بين stc والقبس، بينما أشادت بالإقبال الناجح على المرحلة الأولى من اكاديمية القبس ماستر كلاس. وأكدت: " تسعى stc دوماً في المساهمة في تثقيف وتوعية وتدريب الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل ناجح ومشرق، مستفيدة من شبكة علاقاتها الناجحة مع شركاؤها من مؤسسات الكويت المختلفة في القطاع العام والخاص لتنفيذ مبادراتها المتنوعة.
وأضافت: "لطالما كانت stc داعمة للعمل المجتمعي باعتباره عنصر أساسي من عناصر نجاحها وريادتها، وركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتها للنمو والتطور، لذا حرصنا على إطلاق المبادرات المستدامة المتنوعة تحت مظلة "وياك" التي تركز على دعم المبادرين وأصحاب المشاريع، وكذلك مبادرة upgrade التعليمية، واضعين نصب اعيننا احتياجات جيل الشباب الصاعد والواعد ودورنا في مساعدتهم من أجل ان يكونوا هم قادة المستقبل. وفي ختام كلمتها، تقدمت الجاسم بالشكر إلى جميع المشاركين في البرنامج، معربة عن أملها بأن تترك الاكاديمية أثرًا ايجابياً في رحلتهم المهنية.
وتقام الدورة التدريبية التي تنظمها القبس على مرحلتين مختلفتين على مدار 4 أسابيع في AUM بمشاركة أكثر من 150 طالبًا وطالبةً. وتم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على تعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية والإبداعية في السوق المحلية. وحصل الطلاب على فرصة للتعرف على مواضيع مختلفة وتطوير كفاءاتهم على يد عدد من المهنيين المتمرسين.
وخلال المرحلة الأولى من برنامج القبس ماستر كلاس، قدمت stc لمحة عامة تضمنت رؤى رئيسية حول مستقبل الأمن السيبراني بقيادة المهندس عيسى السويط، مدير عام الأمن السيبراني في stc . وتناول السويط الاتجاهات والتطورات الحالية التي تحدث عالميًا في مجال الأمن السيبراني، مع تسليط الضوء على أهمية اتخاذ تدابير أمنية أقوى وأكثر مرونة تتماشى مع التقنيات المتقدمة. كما استعرض السويط بعض الحلول المبتكرة التي تقدمها stc في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الركائز الأساسية التي يجب مراعاتها لحماية البيانات الرقمية.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج، فستشارك stc في جلستي نقاش. وستتحدث نورة البشير، مديرة الاستدامة في stc، عن أهمية الاستدامة في القطاع الخاص. بينما ستقدم أنفال الكندري، أخصائية العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc، محاضرة حول أهمية التواصل مع المجتمع من تطبيق مبادئ الاتصالات المؤسسية.
هذا و تتماشى مشاركة stc في البرنامج مع التزامها بدعم قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات في stc. وكجزء من مبادرة "upgrade"، تركز stc على دعم الشباب في المجتمع لتمكين مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
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