قسطرة عاجلة تنقذ سعودي من تمدد شرياني في البطن

(MENAFN
- Epress release) الرياض
نجح فريق جراحي في منطقة القصيم (وسط السعودية) من إنقاذ حياة مريض أصيب بتمدد كبير في الشريان الأورطي للبطن في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات. وقالت الصحة السعودية أن فريقا من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبل الخميس 31 أغسطس المريض وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم وآلام شديدة في منطقتي الظهر والبطن.
ليتضح بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية بأن المريض لديه تمدد كبير في الشريان الأورطي بالبطن يتجاوز طوله ٧ سم أدى إلى الضغط على الفقرات القطنية مسبباً آلاما حادة.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي لتركيب دعامة عن طريق قسطرة الأوعية التداخلية تحت تأثير المخدر الكلي. وقد جرى التدخل دون أي مضاعفات ليتم نقل المريض إلى العناية المركزة للمتابعة الدقيقة حتى خروجه من المستشفى.
وأكد الفريق أن هذا النوع من العمليات تعتبر بالغة الخطورة، لأن الشريان الأورطي هو الشريان الرئيسي داخل الجسم، وقد يسبب انفجاره نزيف داخلي يؤدي إلى الوفاة.
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