(MENAFN
- DFWAC) الإمارات العربية المتحدة – دبي 1 سبتمبر 2023:
استكمالاً لجهودها الرائدة في رفع الوعي المجتمعي عموماً ووعي الجهات الخاصة، أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن تعاون يجمع بينها وبين صالون سيسترز بيوتي لاونج، بهدف تعزيز جهود مكافحة العنف المنزلي، وتوعية المجتمع حول هذه القضية، بما يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودورها الفعال في خدمة المجتمع.
وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن هذا التعاون يأتي في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات في مكافحة العنف المنزلي، كما تعكس التزام الجهات المشاركة بالتعاون من أجل إحداث تغيير إيجابي وفعّال في هذا الجانب، معربة عن امتنانها لصالون سيسترز بيوتي لاونج على هذه الشراكة القيمة والتزامه بدعم القضايا المجتمعية، بما يسهم في تعزيز أهمية التعاون المجتمعي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة فيما يتعلق بمكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء، وبناء مجتمع آمن وصحي للجميع.
ووفقًا لهذا التعاون سيقوم صالون سيسترز بيوتي لاونج بالتبرع بمبلغ قدره 10 دراهم لقاء كل خدمة تُقدم في الصالون إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف دعم مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة لضحايا العنف المنزلي من النساء وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وبالإضافة إلى التبرعات المالية سيقوم صالون سيسترز بيوتي لاونج بقبول التبرعات الطوعية من الزبائن الراغبين في دعم جهود مكافحة العنف المنزلي، حيث سيتم توجيه هذه التبرعات إلى المؤسسة لتعزيز برامجها ومبادراتها المختلفة، ورفع كفاءة خدماتها التي توفرها لرعاياها
بدورها أعربت ميت هاكسزن المدير التنفيذي لصالون سيسترز بيوتي لاونج عن فخر الصالون بالمشاركة في جهود مناهضة العنف المنزلي ودعم الضحايا في الدولة، مستعرضة أهمية دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع، مشيرة إلى طموح الصالون بأن يكون نموذجاً يحتذى به في استقطاب مختلف الجهات الخاصة وتضافر جهودها لتحقيق التغيير الإيجابي. وتسلط حملتنا الضوء على ثلاثة نقاط أساسية وهي "النقاء والتمكين والحماية للمرأة".
ويعتبر هذا التعاون استكمالاً لسلسلة من الشراكات والعمل المشترك الذي تنظمه مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مع جهات خاصة، بهدف تعزيز مشاركتها في الأعمال الإنسانية النبيلة التي تسهم في دعم وتمكين الفئات المستهدفة ممن عانوا من أضرار نتيجة العنف الأسري أو وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر.
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