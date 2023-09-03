جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بصفته منسق مجموعة بلدان عدم الانحياز، السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار ابن جامع إلى أن اللائحة المصادق عليها خلال هذا العام "طموحة"، وتتضمن "تقدما ملموسا" على مستوى العديد من المسائل المهمة، لا سيما فيما يخص تعزيز مكتب رئاسة الجمعية العامة، و إعادة تأكيد دور الجمعية العامة.

وأكد ممثل الجزائر أن حركة دول عدم الانحياز أعربت عن ارتياحها للتقدم المسجل؛ من أجل الرفع من فعالية أعمال الجمعية العامة عبر تخفيف جدول أعمالها فضلا عن الأشياء الجديدة الأخيرة التي تخص طرق عمل مجموعة العمل الخاصة.

ودعا إلى الحفاظ على التقدم المحقق في مسار اختيار و تعيين الأمين العام مع الحرص على ضرورة تحقيق التوازن من حيث التكافؤ بين النساء والرجال والتمثيل الجغرافي؛ لما يتعلق الأمر باختيار و تعيين أفضل المرشحين الممكنين لمنصب الأمين العام و المناصب الأخرى المهمة في الأمم المتحدة.



واختتم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته قائلا إن إعادة انعاش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "هو مسار سياسي و ليس فقط مسألة إجرائية"، وهي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور الجمعية العامة كهيئة أساسية للمداولات و العروض و القرارات.



