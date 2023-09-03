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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى المغرب.. وخبير يؤكد تخطيه الرقم المعلن

9/3/2023 9:22:20 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الصحية بالمغرب تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" منذ حوالي 4 أسابيع، وتحدثت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 309 حالات إصابة جديدة دون تسجيل أية حالة وفاة.

وذكرت السلطات أن هذه الأرقام التي يتم الإعلان عنها تستند إلى مجموع اختبارات كورونا
التي يخضع لها الأشخاص في مختلف المراكز والمختبرات.

من جهته، قال الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن الأرقام المعلن عنها ليست حقيقية لأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبارات قليل، إلّا أن هذا لا يمنع كون تتبع هذه الاختبارات يبرز بشكل جلي ارتفاع عدد الحالات.

وقال حمضي، إن المغرب يسجل "صفر وفاة" منذ أشهر عديدة، وكذلك كان الأمر بالنسبة للحالات الخطيرة إلى حدود الأسبوع ما قبل الأخير الذي سجلت فيه حالة واحدة خطيرة، وهذا يعني أنه ليس هناك تهديد للمنظومة الصحية.

وخلص المتحدث إلى أن المغرب يعيش موجة جديدة من عدوى "كوفيد"، منبها إلى "وجود متحور في العالم؛ لكنه من المؤكد أنه سيدخل المغرب"، بالإضافة إلى "أننا مقبلون على فصلي الشتاء والخريف، حيث تنتشر هذه الأمراض بسرعة"، مستبعدا "في جميع الحالات حدوث ضغط على المنظومة الصحية".



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