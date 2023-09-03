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العراق: تدمير أوكار للإرهابيين خلال عملية أمنية في الأنبار وبغداد وكربلاء

9/3/2023 9:22:20 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد تدمير أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على عدد منهم، وذلك في عملية أمنية استباقية في الأنبار وبغداد وكربلاء.


وقال اللواء تحسين الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية ـ "إن قواتنا الأمنية شرعت في تنفيذ عمليات نوعية واستباقية وخاصة في صحراء الأنبار والمناطق المحيطة بكربلاء وبغداد.


وأضاف الخفاجي أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والمعدات المختلفة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها القوات الأمنية في المناطق المختلفة.


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