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جامعة حلوان تعلن إطلاق الموقع الإلكترونى لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

9/3/2023 9:22:20 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن إطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 8: 14 سبتمبر الجاري، ويمكن متابعته على الرابط التالي:

الموقع نبذة عن تاريخ أسبوع شباب الجامعات، كافة استعدادات الجامعة للأسبوع من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والجوالة وأماكن عقد الفعاليات، والجامعات المشاركة بالأسبوع، واعمال اللجان المنظمة للأسبوع، اعمال التطوير والتحديث الجارية بالجامعة استعدادا للأسبوع وكذلك اعمال الصيانة، والاعلان عن تميمة وشعار الاسبوع، وأهم الملتقيات والمبادرات المنعقدة، مشاركات كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي في تصنيع منتجات الاسبوع، كذلك يعرض الموقع عدد من الفيديوهات واللقاءات التلفزيونية الأعلامية حول أسبوع شباب الجامعات.



جدير بالذكر أن جامعة حلوان تشرف بإستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث تحت شعار“الجمهورية الجديدة حلم وطن” خلال الفترة من 8: 14 سبتمبر 2023 ، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، كونه مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات، كما يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، وتستقبل الجامعة فعاليات أسبوع شباب الجامعات 2023، لتستكمل مسيرة مستمرة منذ إفتتاح الأسبوع الأول عام 1954.











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