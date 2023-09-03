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التموين: 300 متسابق و400 تصميم بمسابقة شعار أسواق المزارعين

9/3/2023 9:22:20 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن استجابة الشباب المصري المبدع لتصميم شعار خاص بأسواق المزارعين قد حقق أرقامًا فاقت التوقعات.



وقد بلغ أعداد المشاركين فى المسابقة ما يزيد عن 300 متسابق قدموا ما يقرب من 400 تصميم وشعار فني.



ومن خلال لجنة تحكيم مستقلة ومحايدة ضمت خبراء في مجال التسويق والتصميمات الفنية، فقد تم تصفية وتقييم التصميمات المقدمة من قبل المتسابقين ووقع الاختيار على 9 أعمال التزمت بقواعد ومتطلبات الشعار، ومن ثم سوف يتم دعوة اصحاب هذه التصميمات لعمل تصفية ثانية ونهائية لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى خلال الاسبوع الأول من سبتمبر.



وأضاف عشماوي أن هذه المسابقة كشفت عن ثراء أفكار الشباب المصري وقدراتهم الإبداعية وأختتم حديثه أنه سوف يتم ومن خلال الموقع المخصص بالمسابقة إبلاغ الفائزين التسع لعقد لقاءات منفردة مع اللجنة وذلك لحثهم على الإخراج النهائي للتصميم بكافة تطبيقاته وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي.







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