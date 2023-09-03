التموين: 300 متسابق و400 تصميم بمسابقة شعار أسواق المزارعين

التموين: 300 متسابق و400 تصميم بمسابقة شعار أسواق المزارعين
التاريخ
9/3/2023 9:22:20 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن استجابة الشباب المصري المبدع لتصميم شعار خاص بأسواق المزارعين قد حقق أرقامًا فاقت التوقعات.
وقد بلغ أعداد المشاركين فى المسابقة ما يزيد عن 300 متسابق قدموا ما يقرب من 400 تصميم وشعار فني.
ومن خلال لجنة تحكيم مستقلة ومحايدة ضمت خبراء في مجال التسويق والتصميمات الفنية، فقد تم تصفية وتقييم التصميمات المقدمة من قبل المتسابقين ووقع الاختيار على 9 أعمال التزمت بقواعد ومتطلبات الشعار، ومن ثم سوف يتم دعوة اصحاب هذه التصميمات لعمل تصفية ثانية ونهائية لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى خلال الاسبوع الأول من سبتمبر.
وأضاف عشماوي أن هذه المسابقة كشفت عن ثراء أفكار الشباب المصري وقدراتهم الإبداعية وأختتم حديثه أنه سوف يتم ومن خلال الموقع المخصص بالمسابقة إبلاغ الفائزين التسع لعقد لقاءات منفردة مع اللجنة وذلك لحثهم على الإخراج النهائي للتصميم بكافة تطبيقاته وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي.
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