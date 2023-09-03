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وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر Gsw 2023 الدولي بالإكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

9/3/2023 9:22:20 AM
(MENAFN- Youm7) برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، المؤتمر الدولى GSW 2023 الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويرى والاستشعار من البُعد
ISPRS، خلال الفترة من 2 - 7 سبتمبر الجاري، بحضور د. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء محمد مصطفى رضوان مدير إدارة المساحة العسكرية، ود. لينا هالونوفا رئيسة الجمعية الدولية للمسح التصويرى والاستشعار من البُعد، ولفيف من قيادات الهيئات البحثية والعلماء والباحثين من مختلف دول العالم.

وفى كلمته، أعرب وزير التعليم العالى عن اعتزازه بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإنابة عنه فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مثمنًا جهود الجمعية الدولية للمسح التصويرى والاستشعار من البُعد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على تنظيم هذا الحدث الذى يحتشد به العديد من العلماء والباحثين فى العديد من المجالات والعلوم.


وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى تقديم الجامعات المصرية برامج دراسية حديثة في المجالات العلمية التي يناقشها المؤتمر؛ بهدف تأهيل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال خطة الدولة للبحث العلمي، لافتًا إلى تطور العمل داخل الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء من خلال إنشاء برنامج الفضاء والذي أصبح فيما بعد في عام 2018 وكالة الفضاء المصرية والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وليس هذا فحسب، بل إن مصر تفخر باستضافتها لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، وكذلك الاستراتجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 وذلك عام 2019، ومن أهم محاورها ( التعاون الدولي وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والفضاء) بالإضافة إلى محور المياه الذي نحن بصدده الآن، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية تطويع العلم والبحث والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال الاهتمام بالتكنولوجيات البازغة واستحداث القوانين والتشريعات التي تُسرع وتساعد في تحقيق أهداف (رؤية مصر 2030).
ومن جانبه، أعرب د. إسماعيل عبدالغفار عن سعادته بالتواجد في افتتاح المُلتقى بعد جهد استمر لمدة عام ونصف لتنظيم هذا الحدث الهام، موجهًا الشكر إلى د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، كما توجه بالشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهودهم ومتابعتهم فعاليات المؤتمر خطوة بخطوة.
وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن مصر تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة عصرية ولهذا فإنها في حاجة مُلحة لمثل هذه الأبحاث والدراسات والتى تلمس تطبيقاتها كل المجالات الصناعية والزراعية والانشائية ومجالات الفضاء والمساحة وغيرها من المجالات الأخرى، متمنيًا مؤتمرًا مزدهرًا ومثمرًا، يسهم بشكل كبير في تقدُّم المعرفة وتعزيز التعاون الدولي، والخروج بتوصيات وأفكار متميزة وإسهامات قيمة.
وأشارت د. لينا هالنوفا إلى أهمية عقد فعاليات المؤتمر الي تشهد مشاركة العديد من العلماء والباحثين في المجالات المُتعلقة بالاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة، متمنية النجاح لفعاليات المؤتمر.
ومن جانبه، قال د. علاء عبدالباري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ونائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، إنه على مدار عام ونصف تتكاتف كل الجهود سواء من فريق التنظيم الدولي أو اللجنة المحلية للوصول إلى تلك اللحظة وهذا الأسبوع، مؤكدًا على أهمية زيادة التواصل بين الباحثين في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والمسح الجغرافي وغيرها من موضوعات المؤتمر.
وتتضمن محاور المؤتمر كل ما يتعلق بالاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة في شتى مناحي الحياة الهندسية والزراعية والإنشائية والمساحة والموارد المائية وكذلك تحليل البيانات والصور، كما سيتم عقد ورش عمل تدريبية حول كل ما هو جديد في علوم الاستشعار من البُعد وتحليل البيانات والتي يُقدمها الباحثين المرموقين في هذا المجال أو الشركات الصناعية المُتخصصة.
وعلى هامش المؤتمر، يُقام معرض علمي يشارك فيه كُبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال والتي يصل عددها إلى 21 شركة.
ويستمر المؤتمر على مدار 6 أيام يُعرض فيه أكثر من 600 ورقة بحثية لباحثين من 68 دولة، ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 باحث وعالم من مختلف دول العالم.
جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد كل عامين في إحدى الدول، و تعد نسخة هذا العام هو النسخة الخامسة للملتقى، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2013 في تركيا ثم 2015 في فرنسا ثم 2017 في الصين ثم 2019 في هولندا، ونجحت جمهورية مصر العربية عن طريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في استضافة النسخة الحالية للمؤتمر لتصبح جمهورية مصر العربية هي خامس دولة تستضيف فعاليات هذا المؤتمر الهام.
شهدت فعاليات المؤتمر حضور د. محمد الصايل رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة العربية السعودية، ود. سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بُعد بمركز محمد بن راشد للفضاء، وقيادات من مراكز البحوث المصرية والإقليمية وهيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة السعودية ومركز محمد بن راشد للفضاء، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والبنك الزراعي المصري وشركة أبوقير للأسمدة.

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي GSW 2023 (1)

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي GSW 2023 (2)

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي GSW 2023 (3)



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