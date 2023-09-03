وفى كلمته، أعرب وزير التعليم العالى عن اعتزازه بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإنابة عنه فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مثمنًا جهود الجمعية الدولية للمسح التصويرى والاستشعار من البُعد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على تنظيم هذا الحدث الذى يحتشد به العديد من العلماء والباحثين فى العديد من المجالات والعلوم.

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