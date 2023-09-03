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محافظة القاهرة تنشئ استراحة لرواد مستشفى أبوالريش.. صور

9/3/2023 9:22:20 AM
(MENAFN- Youm7) تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أعمال تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش وذويهم بنطاق حي السيدة زينب والتي بدأت في استقبال المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع جودة حياة المواطن وخلق حياة كريمة للمواطن.

وثمن المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية للمنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب للتنسيق
مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة لرفع كل المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش والتي تبلغ مساحتها 220 متر تقريبا بشارع المريس وتم تخصيصها لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، لتوفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش

وأكد المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش، كما تم تركيب كشافات وأعمدة للإنارة وتركيب تندات ومظلات لتغطية الاستراحة للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة، كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار
مع اقتراب حلول فصل الشتاء، لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، كما تم تزويد الاستراحة
بالمقاعد
لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة.

ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش
وجه المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة تحقيقا لاستدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التطهير الكامل لها بصورة دائمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتكثيف أعمال النظافة بداخلها ومحيطها.
كما وجه محافظ القاهرة بإضافة عدد من أحواض الزراعة لإضافة اللمسات الجمالية وتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية .
وفى السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال تجهيز ساحات الإنتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش و ذويهم بنطاق حي السيدة زينب، وكانت وجهت على مدار الأيام الماضية ببذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة بأعمال التمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش .

ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش



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