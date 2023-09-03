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إضرابات هوليود تكبد ولاية كاليفورنيا الأمريكية خسائر تصل إلى 5 مليارات دولار

9/3/2023 9:22:19 AM
(MENAFN- Youm7) كبدت إضرابات هوليوود اقتصاد ولاية كاليفورنيا خسائر وصلت إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، بعد حوالي أربعة أشهر من اعتصام كتاب السيناريو.

وقال كبير الاستراتيجيين العالميين في معهد ميلكن كيفن كلودن، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد :"إنه من المتوقع أن ترتفع خسائر اقتصاد ولاية كاليفورنيا، خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد تعثر جولة جديدة من المفاوضات بين نقابة الكتاب الأمريكية وكبرى استديوهات الإنتاج".

وأضاف أن "الإضراب المشترك، والذي يعد الأول من نوعه منذ 60 عاما، تسبب في توقف معظم إنتاجات هوليوود؛ ما أحدث تأثيرا على مختلف الصناعات الأخرى المرتبطة بالمجال، مثل متعهدي الطعام وعمال النظافة والسائقين وشركات التأجير وغيرها من الشركات الصغيرة".

وأشار إلى أن كل هؤلاء الأشخاص المختلفين الذين يقدمون خدمات دعم تساهم في استمرارية الإنتاج فى هوليوود، قد توقفوا عن العمل تماما".

يذكر أن إضراب كتاب السيناريو بدأ في مايو الماضي بعد عدم توصل الجانبين إلى اتفاق حول التعويضات والحد الأدنى لعدد الكتاب في أي عمل والمدفوعات في عصر منصات البث عبر الإنترنت.


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