ولقي شخصين حتفهما بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت إسبانيا بأكملها باستثناء جزر الكناري وسبتة سجلات تاريخية في بامبلونا.

وأشارت صحيفة "ايه بى سى" الإسبانية إلى أن الأمطار الغزيرة فى إسبانيا تسببت فى إثارة الفوضى فى البلاد بعد سقوط العديد من الأشجار، والبرق الذى تسبب فى انقطاع الكهرباء، ورفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التخذير إلى الأحمر أى خطر شديد، حيث يمكن أن يتراكم أكثر من 189 لترا في المتر المربع، وهي كميات يؤكدون أنها "استثنائية".

بالإضافة إلى ذلك، هناك إشعار برتقالي على جزر إيبيزا وفورمينتيرا ومدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك في مقاطعات تاراجونا وأليكانتي وفالنسيا ومورسيا.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (إيميت)، فإن البلدات الأكثر تضررا خلال الليل هى ألجينيت، مع ما يصل إلى 120 لترا لكل متر مربع، وألغميسى وألزيرا، وجميعها في منطقة ريبيرا ألتا.

ويعمل رجال الإطفاء من الحرس المدنى وفيلاكانياس على إنقاذ المركبات المحاصرة، كما تم نقل صيانة الطرق إلى الموقع.

وكانت إسبانيا قامت بالغاء 24 رحلة جوية ألغيت، وتم تحويل 29 رحلة من وإلى جزر البليار، ومددت الأرصاد الجوية تحذيرها حتى الاثنين لجزء صغير من الجزر وكتالونيا.



