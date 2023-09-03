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غلق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل حتى كوبرى لبنان.. تفاصيل التحويلات المرورية

9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، طريق 26 يوليو الرئيسي كليا بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان لمدة 6 أشهر، في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400متر، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.



وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لطريق 26 يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق 26 يوليو، كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:



- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.



- حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق أكتوبر.















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