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الصحة: خريطة لحصر المتخلفين عن التطعيم حتى 5 سنوات ضمن مبادرة 100 يوم صحة

9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالمجان، مشيرة إلي أن المبادرات الرئاسية تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تتضمن خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتنسيق بين منسقى المبادرات الرئاسية والإدارات المعنية بإدارات الطب العلاجي، الرعاية الأساسية، تنظيم الأسرة، مركز المعلومات، التواصل المجتمعي .
وبحسب وزارة الصحة سيتم تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة، فحص الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية المقدمة من منشآت الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لمديريات الشؤن الصحية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم عمل خريطة عمل القوافل المستهدف بها تنفيذ الحملة ومتابعة أعمال المسح الميداني بالمرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، من خلال حصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من من يوم حتى 5 سنوات.

خدمات مبادرة 100يوم صحة بالوحدات الصحية



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