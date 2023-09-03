Monday, 04 September 2023 09:06 GMT

إصابة شابين باشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قلقيلية

9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) أصيب شابان بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم شرق قلقيلية
.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وبالتحديد محيط مسجد عمر بن الخطاب.

وفي محافظة نابلس، أصيب 8 مواطنين، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال على بلدة قصرة جنوب المحافظة.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن لـ "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.

وفي السياق، أصيب شاب بكسور ورضوض، عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال تواجده على دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.


MENAFN03092023000132011024ID1107000644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث