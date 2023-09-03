وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وبالتحديد محيط مسجد عمر بن الخطاب.

وفي محافظة نابلس، أصيب 8 مواطنين، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال على بلدة قصرة جنوب المحافظة.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن لـ "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.

وفي السياق، أصيب شاب بكسور ورضوض، عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال تواجده على دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.