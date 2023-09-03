وقال كوليت: "في منطقة تجمع بيت سميرة بمحافظة اللاذقية، حاولت مجموعة من مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، مدعمة بوحدات الهاون والمدفعية، اختراق خط الدفاع الأمامي لقوات الحكومة السورية".

وأضاف: "تم التصدي للهجوم والحفاظ على المواقع. وخلال الاشتباك، لقي 14 جنديا سوريا مصرعهم، وقتل 5 إرهابيين".

ووفقا لكوليت، خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، أطلق مسلحو "جبهة النصرة" النيران مرتين على مواقع للقوات الحكومية السورية.

ويذكر أنه في ريف اللاذقية الشمالى تنتشر مجموعات إرهابية تنضوي في معظمها تحت راية تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على مناطق عيش المدنيين، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

جدير بالذكر أن تنظيم "جبهة النصرة" تم تصنيفه بموجب قرار المحكمة العليا الروسية الصادر في 29 ديسمبر 2014 كمنظمة إرهابية، وتم حظر نشاطه في روسيا.



