Monday, 04 September 2023 09:05 GMT

الكويت.. تشكيل لجنة لدراسة السلوك الاجتماعى فى البلاد

9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قراراً بتشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي، وتختص بإجراء بحث حول هدر الطعام.

وبيّن قرار وزير التجارة الكويتي محمد العيبان أن اللجنة التي سيتم تشيكلها برئاسة الدكتورة ريم الفليج سيكون من ضمن اختصاصها إجراء بحث شامل حول إحصاءات هدر الطعام الحالية، والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.

كما تختص اللجنة بإجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخطأ في ظاهرة هدر الغذاء وسبل معالجتها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستختص اللجنة بتصميم وتنفيذ حملة توعية عامة للمواطنين والمقيمين حول الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.



MENAFN03092023000132011024ID1107000642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث