الكويت.. تشكيل لجنة لدراسة السلوك الاجتماعى فى البلاد
التاريخ
9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قراراً بتشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي، وتختص بإجراء بحث حول هدر الطعام.
وبيّن قرار وزير التجارة الكويتي محمد العيبان أن اللجنة التي سيتم تشيكلها برئاسة الدكتورة ريم الفليج سيكون من ضمن اختصاصها إجراء بحث شامل حول إحصاءات هدر الطعام الحالية، والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.
كما تختص اللجنة بإجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخطأ في ظاهرة هدر الغذاء وسبل معالجتها.
وبالإضافة إلى ذلك، ستختص اللجنة بتصميم وتنفيذ حملة توعية عامة للمواطنين والمقيمين حول الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.
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