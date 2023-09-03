الكويت.. تشكيل لجنة لدراسة السلوك الاجتماعى فى البلاد

وبيّن قرار وزير التجارة الكويتي محمد العيبان أن اللجنة التي سيتم تشيكلها برئاسة الدكتورة ريم الفليج سيكون من ضمن اختصاصها إجراء بحث شامل حول إحصاءات هدر الطعام الحالية، والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.

كما تختص اللجنة بإجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخطأ في ظاهرة هدر الغذاء وسبل معالجتها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستختص اللجنة بتصميم وتنفيذ حملة توعية عامة للمواطنين والمقيمين حول الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.



