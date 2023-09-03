أمطار وفيضانات فى موريتانيا تتسبب بوفاة 3 أشخاص وتضرر شبكة المياه
التاريخ
9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن وفاة ثلاثة أشخاص غرقا نتيجة الأمطار والفيضانات التي تجتاح البلاد.
وذكرت الوزارة - في بيان مساء السبت - أن الفيضانات أسفرت عن وفاة شاب غرقا في النعمة شرقي موريتانيا ولقي شاب ثالث مصرعه غرقا في مدينة آزويرات أقصى شمال البلاد، مشيرا إلى أن السيول جرفت أجزاء من "أنابيب" المياه، التي تزود مدينتي عدل بكرو وأمرج وبعض القرى الأخرى الواقعة على خط الشبكة.
وتمثلت التدخلات في إيجاد حل لمشكل المياه بالنسبة لأمرج والقرى الأخرى الواقعة على خط بقله، في حين تعمل السلطات على إيجاد الحلول للتغلب على المشكل بالنسبة لمدينة عدل بكرو.
ولفتت إلى تضرر شبكة مياه الشرب جراء السيول، ما أدى إلى انقطاع الخدمة في مناطق أوجفت شمال البلاد.
وتعيش موريتانيا موسم أمطار؛ أسفر عن وفاة عشرات الأشخاص بسبب الفيضانات.
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