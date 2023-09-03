وذكرت الوزارة - في بيان مساء السبت - أن الفيضانات أسفرت عن وفاة شاب غرقا في النعمة شرقي موريتانيا ولقي شاب ثالث مصرعه غرقا في مدينة آزويرات أقصى شمال البلاد، مشيرا إلى أن السيول جرفت أجزاء من "أنابيب" المياه، التي تزود مدينتي عدل بكرو وأمرج وبعض القرى الأخرى الواقعة على خط الشبكة.

وتمثلت التدخلات في إيجاد حل لمشكل المياه بالنسبة لأمرج والقرى الأخرى الواقعة على خط بقله، في حين تعمل السلطات على إيجاد الحلول للتغلب على المشكل بالنسبة لمدينة عدل بكرو.

ولفتت إلى تضرر شبكة مياه الشرب جراء السيول، ما أدى إلى انقطاع الخدمة في مناطق أوجفت شمال البلاد.

وتعيش موريتانيا موسم أمطار؛ أسفر عن وفاة عشرات الأشخاص بسبب الفيضانات.



