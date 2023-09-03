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الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للناجحين بالثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر

9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) فتحت بوابة الحكومة المصرية منذ قليل باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية.



وكان قد صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد «2023 - 2024م»، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023م، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن باب تسجيل الرغبات سوف يبدأ يوم الأحد القادم لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي
- الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.



وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.




للدخول إلى رابط التسجيل أضغط هنا..






ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية، للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعه ورغبته، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:











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