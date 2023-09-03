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تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة.. صور

9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) نفذت الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمال رفع كفاءة الأسوار الحديدية ودهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة بديوان عام محافظة القاهرة بمشاركة أقسام الحداده واللحام والنقاشة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكليف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية برفع كفاءة كافة الأسوار الحديدية والأعمدة والبلدورات بالمحافظة.
وكانت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة نفذت أعمال نظافة بحي السيدة زينب، حيث تم غسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافه أرجاء شارع بورسعيد وتفرعاته وأمام مسجد السيدة زينب.

وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافه و رؤوساء الافرع كلا في قطاعه ومنطقته لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة مواكبة لما يتم من تطوير شامل بكافة أرجاء القاهرة.

تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة


تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة


تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة

تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة


تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة


تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة



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