تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة.. صور

تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة.. صور
التاريخ
9/3/2023 9:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) نفذت الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمال رفع كفاءة الأسوار الحديدية ودهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة بديوان عام محافظة القاهرة بمشاركة أقسام الحداده واللحام والنقاشة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكليف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية برفع كفاءة كافة الأسوار الحديدية والأعمدة والبلدورات بالمحافظة.
وكانت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة نفذت أعمال نظافة بحي السيدة زينب، حيث تم غسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافه أرجاء شارع بورسعيد وتفرعاته وأمام مسجد السيدة زينب.
وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافه و رؤوساء الافرع كلا في قطاعه ومنطقته لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة مواكبة لما يتم من تطوير شامل بكافة أرجاء القاهرة.
تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة
تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة
تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة
تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة
تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة
تطوير أسوار ديوان عام محافظة القاهرة
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