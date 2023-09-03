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الإفتاء توضح حكم تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها

9/3/2023 9:21:53 AM
(MENAFN- Youm7) وجه
أحد
المواطنين
تساؤلا إلى
دار
الإفتاء
المصرية،
جاء
فيه
إذا
ماتت
المرأة
الحامل
عند
الولادة؛
فما
حكم
غُسلها
والصلاة
عليها
؟

وجاء
الجواب
من
دار
الإفتاء
بأنه
اتفق
فقهاء
المذاهب
الأربعة
على
أن
المرأة
الحامل
إذا
ماتت
فى
الولادة
تُغسَّل
ويصلَّى
عليها؛
لما
رواه
الإمامان
البخاري
واللفظله،
ومسلمٌ
في
"صحيحيهما"
عن
سمرة
بن
جندب
رضي
الله
عنه
قال:
"صَلَّيْتُ
وَرَاءَ
النَّبِيِّ
صَلَّى
اللهُ
عَلَيْهِ
وَآلِهِ
وَسَلَّمَ
عَلَى
امْرَأَةٍ
مَاتَتْ
فِي
نِفَاسِهَا،
فَقَامَ
عَلَيْهَا وَسَطَهَا".
ولها
حكم
الشهداء
في
الآخرة
وثوابهم
فضلًا
من
الله
ورحمة.
والله
سبحانه
وتعالى
أعلم.

وفى
سياق
متصل،
كانت
الإفتاء
أوضحت
أن
أداء
العمرة
للمرأة
الحامل
متوقف
على
مدى
قدرتها
واستطاعتها
فى
القيام
بهذه
الشعيرة،
فإن
علمتْ
مِن
نفسهاأنها
قادرة
على
القيام
بها
دون
أن
يلحقها
أو
جنينها
أى
ضرر،
كان
لها
ذلك،
وإن
علمتْ
مِن
نفسها
احتمال
تضررها
أو
جنينها
بمشقة
السفر
والمناسك،
كانالأولى
في
حقها
عدم
أداء
العمرة
حتى
تضع
حملها
وتستعيد
صحتها
ويزول
احتمال
تضررها.

وأوضحت
الدار
أنه
يؤيد
كلُّ
هذا
رأى
الطبيب
المختص،
لا
سيما
وأن
الأمر
هنا
لا
يتعلق
بها
وحدها،
وإنما
يتعلق
أيضًا
بالجنين
الذى
تحمله
فى
بطنها.



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