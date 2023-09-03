الإفتاء توضح حكم تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها

الإفتاء توضح حكم تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها
التاريخ
9/3/2023 9:21:53 AM
(MENAFN- Youm7) وجه
أحد
المواطنين
تساؤلا إلى
دار
الإفتاء
المصرية،
جاء
فيه
إذا
ماتت
المرأة
الحامل
عند
الولادة؛
فما
حكم
غُسلها
والصلاة
عليها
؟
وجاء
الجواب
من
دار
الإفتاء
بأنه
اتفق
فقهاء
المذاهب
الأربعة
على
أن
المرأة
الحامل
إذا
ماتت
فى
الولادة
تُغسَّل
ويصلَّى
عليها؛
لما
رواه
الإمامان
البخاري
واللفظله،
ومسلمٌ
في
"صحيحيهما"
عن
سمرة
بن
جندب
رضي
الله
عنه
قال:
"صَلَّيْتُ
وَرَاءَ
النَّبِيِّ
صَلَّى
اللهُ
عَلَيْهِ
وَآلِهِ
وَسَلَّمَ
عَلَى
امْرَأَةٍ
مَاتَتْ
فِي
نِفَاسِهَا،
فَقَامَ
عَلَيْهَا وَسَطَهَا".
ولها
حكم
الشهداء
في
الآخرة
وثوابهم
فضلًا
من
الله
ورحمة.
والله
سبحانه
وتعالى
أعلم.
وفى
سياق
متصل،
كانت
الإفتاء
أوضحت
أن
أداء
العمرة
للمرأة
الحامل
متوقف
على
مدى
قدرتها
واستطاعتها
فى
القيام
بهذه
الشعيرة،
فإن
علمتْ
مِن
نفسهاأنها
قادرة
على
القيام
بها
دون
أن
يلحقها
أو
جنينها
أى
ضرر،
كان
لها
ذلك،
وإن
علمتْ
مِن
نفسها
احتمال
تضررها
أو
جنينها
بمشقة
السفر
والمناسك،
كانالأولى
في
حقها
عدم
أداء
العمرة
حتى
تضع
حملها
وتستعيد
صحتها
ويزول
احتمال
تضررها.
وأوضحت
الدار
أنه
يؤيد
كلُّ
هذا
رأى
الطبيب
المختص،
لا
سيما
وأن
الأمر
هنا
لا
يتعلق
بها
وحدها،
وإنما
يتعلق
أيضًا
بالجنين
الذى
تحمله
فى
بطنها.
MENAFN03092023000132011024ID1107000638
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