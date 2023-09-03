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اعرف الفوائد البيئية والاقتصادية لمواقع الغوص الجديدة فى البحر الأحمر

9/3/2023 9:21:53 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مؤخرا مراسم إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة بالبحر الأحمر
لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص لنسج قصة وتجربة جديدة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري.



خلال هذا التقرير نرصد الفوائد البيئية والاقتصادية لإنشاء الثلاثة مواقع الجديدة للغوص فى البحر الأحمر..



1-
الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر هى الشعاب
الأكثر مرونة حول العالم، وتمتلك قدرة عالية في مواجهة وتحمل الارتفاع في درجات الحرارة.



2- اكدت
الدراسات البيئية
أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر هى
آخر الشعاب المرجانية تأثرًا بالتغيرات المناخية حول العالم.



3-
الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تم إعلانها
تحت الحماية قبل مؤتمر المناخ cop27، كما تم وضع مخطط واضح للحفاظ عليها من كافة أشكال التلوث والممارسات غير السليمة.




4- إنشاء مواقع غوص جديدة
فى الغردقة أحد محاور
الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر





‏5- ‏ مواقع الغوص تمت من خلال إغراق قطع ومعدات حربية قديمة تحظى بقصص فريدة وأهمية خاصة.





‏ 6-إغراق القطع الحربية القديمة يهدف إلى
توفير بيئة لتنمية الشعب المرجانية،
الأمر الذى يساهم في تخفيف الضغط على مواقع الغوص الحالية،
كما يهدف إلى الحفاظ على الكنوز الطبيعية للمنطقة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه يسعى
لتنمية سياحة الغوص.




7- ‏اغراق القطع البحرية أيضا سيعطى مجالا جديد وإضافة حقيقية لمستخدمي الأنشطة البحرية، كما أنه سيكون مصدر دخل بالعملة الأجنبية لمصر من خلال خلق مناظر بحرية غير عادية، تساعد على اظهار
التاريخ العسكري الغني لمصر.



8- آلية إنشاء مواقع الغوص الجديدة في البحر الأحمر تمت على
إغراق حوالة
15 قطعة من المعدات الحربية القديمة.




9- ‏تم اختيار مواقع الإغراق للمعدات الحربية القديمة، بعد دراستها
لمدة 7 سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق.





‏10-مواقع إغراق اضمعدات البحرية التى تم اختيارها كانت البيئة حريصة على ألا
تسبب
اى ضرر على النظام البيئي على المدى الطويل، ومن أجل خلق بيئة لنمو الشعب المرجانية والكائنات البحرية.



11- المواقع التى تم اختيارها لإغراق المعدات البحرية القديمة لمساعدة الشعاب المرجانية على وجود بيئة خصبة لنموها ، سوف تعزز ممارسات السياحة المسؤولة وتضمن استدامة النظام البيئي على المدى الطويل.





‏ 12-المواقع البحرية الخاصة بإنشاء مواقع الغوص سسحظى بأهمية تاريخية لا مثيل لها، وستمكن هواة الغوص من استكشاف مجموعة من المعدات العسكرية التي لعبت دورًا حاسمًا في تاريخ مصر، حيث تروي كل قطعة قصة مؤثرة عن الشجاعة والتضحية.




13-من المتوقع أن تتم تغطية تكلفة إنشاء المواقع الجديدة خلال أول عام، و در عائد سياحية بالعملة الأجنبية بقيمة قد تصل
من ٥ إلى ١٠ أضعاف القيمة الإستثماريةلها
، وهو ما سيفتح نوعا جديدا من أنواع الإستثمار وهو الإستثمار فى الموارد الطبيعية.



14- إغراق المعدات العسكرية القديمة، جاء بهدف استحداث مناطق غوص جديدة، ويعد
أحد الأدوات التى يستخدمها العالم لحماية البيئة.





‏15-كل موقع غوص له طاقة استيعابية محددة، وفى حال تعدي هذا الحد يتعرض لتدهور بيئى، كما انه أحد الأدوات التى يستخدمها العالم كله وهو استحداث مناطق غوص صناعية من الممكن أن تجذب محبى رياضى الغوص دون الإضرار بالبيئة.




جدير بالذكر أن مناطق الشعب المرجانية تشهد إقبال عدداً كبيراً من السائحين الراغبين فى مزاولة رياضة الغوص، وتتميز محافظة البحر الاحمر بوجود العديد من مناطق الغوص بها.











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