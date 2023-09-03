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إعلام أوكرانى: دوى انفجار ضخم يهز أوديسا

9/3/2023 9:21:53 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار قوي هز مدينة أوديسا غربي البلاد، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعة.

وكتبت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية: "دوي انفجار قوي في أوديسا".

ووفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارا من 01:05، تم إعلان تنبيه جوي في مقاطعة أوديسا.

وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 00:50، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01:05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22:56 من مساء 2 سبتمبر والثانية (فجر اليوم) عند الساعة 00:49.

وبحسب قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، فقد تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن طائرات "غيران-2" المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.



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