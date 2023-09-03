Monday, 04 September 2023 09:05 GMT

أستراليا تعتزم إرسال وفد إلى الصين لتعزيز استقرار العلاقات الثنائية

9/3/2023 9:21:53 AM
(MENAFN- Youm7) تعتزم أستراليا، إرسال وفد يضم ممثلين عن مجالات مختلفة إلى العاصمة الصينية /بكين/، لعقد حوار مع نظرائهم الصينيين الأسبوع المقبل بهدف إرساء استقرار في العلاقات بين الدولتين.



وقالت وزارة الخارجية الأسترالية - في بيان أوردته شبكة "تشانل نيوز آشيا" السبت - من بين المجالات التي يمثلها الوفد الصناعة والحكومة والتعليم والإعلام والفن، مضيفة أن القضايا المطروحة للمناقشة خلال المحادثات المقرر عقدها يوم /الخميس/ المقبل: التجارة والاستثمار والصلات بين شعب الدولتين، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.



وأشار البيان إلى أن المحادثات تعد "خطوة إضافية تجاه زيادة المشاركة الثنائية واستقرار علاقتنا مع الصين".



وكان الحوار الرفيع المستوى يعقد سنويا خلال الفترة بين عامي 2014 حتى تم إيقافه عام 2020، ويمثل استئنافه أحدث مثال لتحسين العلاقات بين /بكين/ و/كانبرا/ بعد سنوات من التوتر.







MENAFN03092023000132011024ID1107000635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث