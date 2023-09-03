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هاريس: الولايات المتحدة مهتمة بتعميق الشراكة مع جواتيمالا

9/3/2023 9:21:53 AM
(MENAFN- Youm7) شددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، فى اتصال هاتفى مع الرئيس الجواتيمالى الجديد، برناردو أريفالو دى ليون، على اهتمام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة بين بلدينا.

وذكر بيان على موقع البيت الأبيض أن الجانبين بحثا المصالح المشتركة فى مكافحة الفساد ودعم الأمن المدنى وزيادة الفرص الاقتصادية من خلال قيادة هاريس لـ(استراتيجية الأسباب الجذرية) للوقوف على أسباب الهجرة فى أمريكا الوسطى.


وأطلعت هاريس الرئيس الجواتيمالى عن التحديثات التى أٌدخلت على مبادرة (أمريكا الوسطى إلى الأمام) وهى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تمخضت عن أكثر من 2ر4 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص فى شمال أمريكا الوسطى.


وناقشا الجانبان - خلال الاتصال - الجهود المستمرة لتوفير الفرص الاقتصادية لشعب جواتيمالا فى الداخل، بما فى ذلك من خلال الوظائف الجيدة، والشمول المالي، والاتصال الرقمي.


كما بحثا التعاون المهم والمستمر بين الإدارة الأمريكية والرئيس أليخاندرو جياماتى (المنتهية ولايته) لمعالجة الهجرة غير الشرعية، حيث شددت هاريس على التزام واشنطن بالعمل مع جواتيمالا والحكومات الأخرى فى المنطقة لمعالجة الهجرة غير النظامية بشكل إنسانى وتوسيع المسارات المشروعة.


وأكدت هاريس التزام واشنطن بتعزيز النمو الاقتصادى والاستقرار لشعب جواتيمالا وكذلك الحفاظ على القيم والمؤسسات الديمقراطية بما فى ذلك إجراء انتخابات خالية من الترهيب أو التدخل.


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