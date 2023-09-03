وقال بيسكاريوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إن التصويت فى الانتخابات الروسية سوف يتم على "كل أراضى الدولة، التى من المقرر إجراء التصويت فيها".



وأضاف: "نعتبر التهديدات التى أطلقها مسؤول الاتحاد الأوروبى بمثابة التدخل الصارخ فى الشؤون الداخلية لروسيا وبالضغط على الناخبين ولا ينبغى للسيد (ستانو) أن يشكك فى أن الانتخابات ستجرى بالتأكيد على جميع أراضى بلدنا؛ حيث من المقرر إجراؤها، وسيتم إجراؤها بما يتفق تماما مع تشريعات روسيا الاتحادية، والتى تفى بالمعايير الدولية".



وكان المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قد هدد سابقا بالمساءلة حول إجراء انتخابات فى "الأقاليم الجديدة" لروسيا الاتحادية، قائلا: "إن الانتخابات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".