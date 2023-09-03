مسئول تشيكي: من المؤكد انضمام السويد لحلف الناتو قريبا

مسئول تشيكي: من المؤكد انضمام السويد لحلف الناتو قريبا
التاريخ
9/3/2023 9:21:52 AM
(MENAFN- Youm7) قال السفير التشيكي لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ياكوب لاندوفاسكي، إنه من المؤكد عمليًا أن السويد ستصبح عضوًا في الحلف العسكري في المستقبل القريب، على الأرجح في وقت لاحق العام الجاري.
وأضاف لاندوفاسكي - في تصريحات أوردها راديو "براغ الدولي"
السبت - أنه يعتقد أن الاستراتيجية والمنطق السليم بالإضافة إلى أهمية انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو سيسود في النهاية.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد دول أخرى أعضاء في الناتو سوى المجر وتركيا اللتين لم توافق بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.
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