Monday, 04 September 2023 09:04 GMT

مسئول تشيكي: من المؤكد انضمام السويد لحلف الناتو قريبا

9/3/2023 9:21:52 AM
(MENAFN- Youm7) قال السفير التشيكي لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ياكوب لاندوفاسكي، إنه من المؤكد عمليًا أن السويد ستصبح عضوًا في الحلف العسكري في المستقبل القريب، على الأرجح في وقت لاحق العام الجاري.



وأضاف لاندوفاسكي - في تصريحات أوردها راديو "براغ الدولي"
السبت - أنه يعتقد أن الاستراتيجية والمنطق السليم بالإضافة إلى أهمية انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو سيسود في النهاية.



تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد دول أخرى أعضاء في الناتو سوى المجر وتركيا اللتين لم توافق بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.







MENAFN03092023000132011024ID1107000632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث