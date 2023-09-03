الاتحاد السكندرى يجدد مفاوضاته مع الزمالك لضم محمود شبانة
التاريخ
9/3/2023 9:21:52 AM
(MENAFN- Youm7) جدد مسئولو نادى الاتحاد السكندر مفاوضاتهم لضم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد تعثر انتقاله إلى سموحة، بسبب عدم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية بشأن المقابل المادى.
ورحب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بضم محمود شبانة، لإيمانه بقدراته وإمكانياته الفنية، وثقته الكاملة فى اللاعب لقيادة خط دفاع سيد البلد فى الموسم الجديد.
وطلب مسئولو نادى سيد البلد الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع وضع بند نية البيع، بناءً على طلب من طارق العشري المدير الفني للفريق لحل أزمات دفاعية لديه في الفريق.
ولم يشارك شبانة مع الزمالك خلال الموسم الماضى إلا في دقائق معدودة ، بينما خرج من التشكيلة الأساسية تماما منذ قدوم الكولومبي أوسوريو الذى اعتمد على بعض المدافعين وأخرج شبانه تماما من حساباته بالرغم من جاهزيته طوال الموسم منذ عودته من سموحة.
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