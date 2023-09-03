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الاتحاد السكندرى يجدد مفاوضاته مع الزمالك لضم محمود شبانة

9/3/2023 9:21:52 AM
(MENAFN- Youm7) جدد مسئولو نادى الاتحاد السكندر مفاوضاتهم لضم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد تعثر انتقاله إلى سموحة، بسبب عدم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية بشأن المقابل المادى.



ورحب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بضم محمود شبانة، لإيمانه بقدراته وإمكانياته الفنية، وثقته الكاملة فى اللاعب لقيادة خط دفاع سيد البلد فى الموسم الجديد.



وطلب مسئولو نادى سيد البلد الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع وضع بند نية البيع، بناءً على طلب من طارق العشري المدير الفني للفريق لحل أزمات دفاعية لديه في الفريق.



ولم يشارك شبانة مع الزمالك خلال الموسم الماضى إلا في دقائق معدودة ، بينما خرج من التشكيلة الأساسية تماما منذ قدوم الكولومبي أوسوريو الذى اعتمد على بعض المدافعين وأخرج شبانه تماما من حساباته بالرغم من جاهزيته طوال الموسم منذ عودته من سموحة.







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