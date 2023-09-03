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المقاولون يقرر تدعيم الهجوم بعد هروب جون أوكلى وإصابة سافيولا

9/3/2023 9:21:52 AM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن النادي يستهدف تدعيم هجوم الفريق قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة فى ظل النقص الذى يعاني منه الفريق فى هذا المركز بعد الأحداث الأخيرة.

وكان النيجيري جون أوكلي قد فسخ تعاقده مع المقاولون العرب من طرف واحد ليوقع على عقود انتقاله إلى السويحلي الليبي لمدة 3 مواسم، كما خضع عمر سافيولا لاعب المقاولون لجراحة فى الذراع بعد تعرضه للإصابة وتقرر غيابه عن الفريق لمدة 45 يوماً، ما يعني غياب اللاعب عن انطلاقة المقاولون فى الموسم الجديد.

ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.

وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.



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