وكان النيجيري جون أوكلي قد فسخ تعاقده مع المقاولون العرب من طرف واحد ليوقع على عقود انتقاله إلى السويحلي الليبي لمدة 3 مواسم، كما خضع عمر سافيولا لاعب المقاولون لجراحة فى الذراع بعد تعرضه للإصابة وتقرر غيابه عن الفريق لمدة 45 يوماً، ما يعني غياب اللاعب عن انطلاقة المقاولون فى الموسم الجديد.

ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.

وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.



