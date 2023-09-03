جاستن بيبر وزوجته فى رحلة صيد على ساحل هامبتونز.. صور
التاريخ
9/3/2023 9:21:52 AM
(MENAFN- Youm7) يحرص كل من جاستن بيبر ، وزوجته هايلي بيبر على الاستمتاع بيوم رومانسي لهما سويًا، في هامبتونز يوم الجمعة الماضي، بعدما خرجا في نزهة على قارب، استمتعا فيها بالصيد أيضًا.
جاستين بيبر وهايلى
وذلك بعدما ظهر النجم العالمي جاستن بيبر، مع النجمة العالمية
SZA، في أغنيتها الجديدةSnooze، التي طرحت مؤخرًا، والتي تحظي بشعبية كبيرة للأغنية، بعد ظهورها مع بيبر وهما يحتضنان بعضهما ويدخنان ويرقصان سويًا، وهو ما كان مفاجأة لعشاق الثاني.
وفى سياق آخر، تصدرت هايلي بيبر زوجة النجم العالمي جاستين بيبر، مؤخراً غلاف مجلة فوربس مؤخرًا خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتتعرض هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر، خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة، أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترضا أن يحييها.
جاستين وهايلى بالدوين
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