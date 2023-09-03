جاستن بيبر وزوجته فى رحلة صيد على ساحل هامبتونز.. صور





وذلك بعدما ظهر النجم العالمي جاستن بيبر، مع النجمة العالمية

SZA، في أغنيتها الجديدةSnooze، التي طرحت مؤخرًا، والتي تحظي بشعبية كبيرة للأغنية، بعد ظهورها مع بيبر وهما يحتضنان بعضهما ويدخنان ويرقصان سويًا، وهو ما كان مفاجأة لعشاق الثاني.

وفى سياق آخر، تصدرت هايلي بيبر زوجة النجم العالمي جاستين بيبر، مؤخراً غلاف مجلة فوربس مؤخرًا خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتتعرض هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر، خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة، أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترضا أن يحييها.



