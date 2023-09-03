الموزع أكرم عادل يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة بنت الحلال

وقال أكرم، في تصريحات لـ"اليوم السابع"،

إن الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وقدمتها بشكل جديد، وخلال كل فترة أطرح أغنية جديدة، بالإضافة إلى تعاونى مع كبار النجوم خلال الفترة المقبلة، منهم أحمد سعد وغيرهم.

وتعاون الموزع أكرم عادل خلال الفترة الأخيرة مع كبار النجوم، أبرزهم بهاء سلطان وكارول سماحة وساموزين.

وأكد مؤخرا الموزع الموسيقى أكرم عادل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع المطربة ياسمين على في أغنية جديدة تحمل اسم "دى حتتنا"، ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا الموزع والمطرب أكرم عادل أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم "بطلوا حقد وغل" من توزيع وكلمات فاطمة أحمد، وتقول كلمات الأغنية:





أيوا بانوا واظهروا على الحقيقة





كل نوياكم معايا مش بريئة





تضحكوا فى وشى وقال إيه صحاب حبايب





وانتوا أصلا عمركم ما حبيتولى الخير





بطلوا حقد و غل عليا.. ليه مستكترين أنى أعيش مبسوط شوية





بطلوا حقد و غل عليا.. قلوبكم السودا دى مليانه غدر و ازيه





انتوا ليه بتنفسنوا منى و عليه





مع انى بتمنلكوا خير الدنيا ديا





خليتونى أكره حياتي حرام عليكم





حسبى الله فيكوا ياللى كسرتوا قلبى كتير





وطرح مؤخرا الموزع والمطرب أكرم عادل أغنية جديدة على موقع يوتيوب تحمل اسم "حب عمرى" من توزيعه وكلمات فاطمة أحمد تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب.