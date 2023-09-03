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فريق وسط البلد يحيى حفلاً غنائيًا في مدينة نصر 15 سبتمبر

9/3/2023 9:21:51 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى فريق وسط البلد ، حفلاً غنائيًا يوم 15 سبتمبر الجارى، بالماظة في مدينة نصر، ويقدمون باقة مميزة من أشهر أغنياتهم وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في موسم الصيف.

وأحيا فريق وسط البلد حفلاً غنائيًا على هامش مهرجان محكى القلعة فى دورته الثلاثين، وقدم الفريق مجموعة من أشهر أغنياته منها "شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابكيا وغيرها التى تفاعل معها الجمهور.

يذكر أن فريق "وسط البلد" واحد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.

يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.


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