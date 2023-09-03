فريق وسط البلد يحيى حفلاً غنائيًا في مدينة نصر 15 سبتمبر

فريق وسط البلد يحيى حفلاً غنائيًا في مدينة نصر 15 سبتمبر
التاريخ
9/3/2023 9:21:51 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى فريق وسط البلد ، حفلاً غنائيًا يوم 15 سبتمبر الجارى، بالماظة في مدينة نصر، ويقدمون باقة مميزة من أشهر أغنياتهم وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في موسم الصيف.
وأحيا فريق وسط البلد حفلاً غنائيًا على هامش مهرجان محكى القلعة فى دورته الثلاثين، وقدم الفريق مجموعة من أشهر أغنياته منها "شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابكيا وغيرها التى تفاعل معها الجمهور.
يذكر أن فريق "وسط البلد" واحد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.
يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.
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