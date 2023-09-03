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حمزة نمرة يبدأ جولته الغنائية فى أمريكا بحفل في واشنطن 8 سبتمبر

9/3/2023 9:21:51 AM
(MENAFN- Youm7) يبدأ الفنان حمزة نمرة ، أولى حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائى في مدينة واشنطن، يوم الجمعة 8 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته.

وطرح الفنان حمزة نمرة أغنية جديدة بعنوان "شيخ العرب" ضمن أغاني ألبومه الذي يحمل اسم "رايق"، عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

ويتنقل حمزة نمرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، بحفل مميز في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، مرورا بعدها بيوم بمدينة اوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.


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